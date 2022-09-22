Владимир Бадмаев, 22 сентября 2022, 07:26 — REGNUM Несмотря на тотальное доминирование мейнстримных СМИ и официальной западной повестки, пользователи соцсетей в Италии ищут способы продемонстрировать свою солидарность с Россией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поддержка России
Поддержка России
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Так, в последние несколько дней простые итальянцы организовали флешмоб с песней «Катюша».

Они выразили возмущение запретом легендарной композиции в столице Латвии Риге, власти которой заявили, что песня «прославляет тоталитарный режим». За исполнение «Катюши» нарушителей ожидает штраф до 350 евро для физических лиц и до 2900 евро для юрлиц.

Подробнее: Полиция Латвии причислила песню «Катюша» к символам тоталитаризма

Свои выступления итальянцы снимают на камеру и выкладывают в соцсетях. Не зная слов песни на русском, многие просто исполняют её мелодию на скрипке и других музыкальных инструментах.

В акции принимают участие как пожилые мужчины и женщины, так и молодые люди и подростки. По их словам, это является выражением их поддержки и солидарности с Россией, а также недовольства воцарившейся в странах ЕС русофобией.

«Это наша Катюша. Наша инициатива продолжается, спасибо за ваш энтузиазм. Стоп русофобии в Европе! Давайте вместе споём «Катюшу», — призывает Джузеппе Б.

«Кроме русофобии, давайте скажем предельно ясно: стоп евронацизм», — добавил пользователь с ником Аркан.

«Сколько эмоций! Элеонора, вы прекрасны, и видео передаёт всю вашу любовь к России. Алессандро, ваш энтузиазм заразителен!» — поддерживает исполнителей Андреа В.

«Мы любим эту страну (Россию) глубоко и искренне», — пишет Антуанетта Ди В.

«Можно ещё петь итальянскую версию», — предлагает Лугана В.

«Мы только что приземлились в Москве и смотрим видео с таксистом! Счастливы мы, счастлив и он», — прокомментировал Эннио Б.

«Вы — гордость Италии», — обращается к участникам флешмоба Наталино.

«Отправляйте эти видео русским братьям. Пусть они знают, что многие в Италии поддерживают их», — добавил Люпен.

Советские артиллеристы слушают игру на аккордеоне своего товарища на улице Берлина
Советские артиллеристы слушают игру на аккордеоне своего товарища на улице Берлина

«Прекрасная инициатива! Это настоящая солидарность, до мурашек. Спасибо вам всем», — написал Антонио Д.

«Молодцы все! Давай, Россия, мы любим тебя!» — поддержала Мариза С.

«Я сделала это в машине перед поездкой на работу. Я выбрала момент, в другое время из-за своей стеснительности не смогла бы. Я не тестировала ни свет, ни тени и так далее. Я не телегенична, и это одна из самых спонтанных вещей, которые я когда-либо совершала. Да простят меня русские за моё произношение», — оправдывается Чезарина.

«Я тоже хочу поучаствовать, куда присылать видео?» — спросил Габриеле.

«Великолепно! Сегодня вечером отправлю ваши видео своим друзьям в России (они тоже любят Италию). Я очень растрогана, я плакала. Спасибо всем участникам», — эмоционально пишет Гайя.

«Катюша должна стать гимном свободы», — заключил Джузеппе.

Читайте также: Санкции раскололи Италию. Большинство за дружбу с Россией?