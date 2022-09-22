Нью-Йорк, США, , 06:40 — REGNUM Британский премьер-министр Лиз Трасс утверждает, что России якобы никто не угрожает. Об этом она заявила в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Лиз Трасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вместе с тем глава правительства пообещала, что Великобритания продолжит оказывать Киеву военную помощь, а может и увеличит ее масштабы. Трасс подчеркнула, что киевский режим уже получает от Лондона «новые вооружения», в том числе реактивные установки залпового огня (РСЗО) MLRS.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября оппозиционный блок, в которой входят Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) ФРГ, призвал власти Германии медленно начать поставки Киеву тяжелого вооружения, включая танки Leopard и другую военную технику западного производства.

Читайте ранее в этом сюжете: Немецкая оппозиция призвала правительство немедленно поставить Киеву танки