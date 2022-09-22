Пекин, 22 сентября, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что хочет, чтобы у Канберры и Пекина были хорошие отношения, но Китаю необходимо «прийти к соглашению» с Австралией, принимая во внимание ее ценности, но Китай с этим не согласен, передает 21 сентября газета Global Times.

(сс) Orderinchaos Энтони Альбанезе

Премьер-министр остался тверд в том, что двустороннее сотрудничество зависит от того, сможет ли Китай принять точку зрения Австралии, сообщает Sky News.

«Австралия всегда должна отстаивать наши ценности, и мы будем продолжать это делать, но это не значит, что у нас не может быть экономических отношений с Китаем», — цитировали слова Альбанезе.

Во-первых, следует отметить, что нынешняя напряженность в китайско-австралийских отношениях вызвана не так называемой озабоченностью Австралии по поводу «ценностей», сколько с результатом враждебных политических решений, принятых австралийским правительством.

Китай и Австралия имеют разную историю, общества и политические системы, поэтому вполне нормально видеть пробелы или различия, существующие между двумя странами. Однако страны с разными культурами могут реализовать гармоничное сосуществование и долгосрочную дружбу друг с другом, и, что более важно, различия не должны быть препятствием для развития двусторонних торгово-экономических отношений.

Различность идеологий Китая и Австралии не должны стоять на пути двух стран к налаживанию нормальных экономических и торговых отношений, которые приносят пользу друг другу. За последние десятилетия их торгово-экономическое сотрудничество достигло больших успехов и принесло пользу бизнесу и населению обеих сторон. Китай уже давно является крупнейшим торговым партнером Австралии и важным источником инвестиций. Прошлые достижения доказывают, что двусторонние экономические связи могут развиваться плавно, несмотря на различия в ценностях двух стран.

Отношения между Китаем и Австралией ухудшились в последние годы, когда бывший премьер-министр страны Скотт Моррисон занял антикитайскую позицию, чтобы «умаслить» правительство США. Он пытался завоевать доверие Вашингтона, намеренно провоцируя Китай по многим чувствительным вопросам.

Моррисон проводил ряд крайне враждебных мер по отношению к Китаю, а агентство Bloomberg назвало его «одним из самых откровенных лидеров в мире, выступающих против Китая». За последние годы Канберра начала несколько антидемпинговых расследований и антисубсидийных расследований в отношении китайских товаров и даже отказалась от многих китайских инвестиционных проектов.

Ухудшение китайско-австралийских отношений происходит не из-за различий в «ценностях» между двумя странами, а в результате недружественной позиции правительства Моррисона по отношению к Китаю и его абсолютной лояльности правительству США.

Существует возможность для восстановления отношений между двумя странами после победы Альбанезе на федеральных выборах в мае. Двусторонние отношения продемонстрировали некоторые признаки восстановления после вступления Альбанезе в должность. Посол Китая в Австралии Сяо Цянь заявил на прошлой неделе, что обе стороны выразили готовность укреплять взаимодействие и продвигать практическое сотрудничество в духе взаимной выгоды.

Проблемы не могут быть полностью решены в одночасье. Естественно, что Китай и Австралия могут иметь разные позиции и взгляды по некоторым вопросам, но нет необходимости быть конфронтационными и делить мир на разные лагеря по признаку западных ценностей. Усилия по урегулированию разногласий на основе взаимного уважения и расширению сфер общих интересов могут способствовать укреплению двусторонних связей между Китаем и Австралией.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила 7 сентября, что здоровое и поступательное развитие китайско-австралийских отношений отвечает общим интересам обеих стран и народов и способствует процветанию всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Китай готов следовать принципу взаимного уважения и взаимной выгоды и работать с Австралией для неуклонного развития двусторонних отношений.

Австралийские компании и бизнес-лидеры призвали Канберру наладить свои отношения с Китаем, чтобы возобновить торговые и инвестиционные потоки. Еще предстоит проделать большую работу по восстановлению отношений между двумя странами. Учитывая собственные интересы Австралии, администрация Албании должна сохранять стратегическую трезвость и придать новый импульс улучшению двусторонних связей.