Москва, 22 сентября 2022, 06:52 — REGNUM Первостепенной задачей в вопросе обеспечения кибербезопасности сентатор Артём Шейкин, представляющий Амурскую область в Совете Федерации, назвал максимальный переход в основных сферах экономики на программное обеспечение российского производства. Об этом он заявил в своём телеграм-канале.
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Ещё одной ключевой задачей он назвал выпуск конкурентного софта, который останется эффективным в течении нескольких лет. На всё это нужны деньги, и регионы обеспокоены финансовой стороной вопроса, обратил внимание сенатор. Пока вложения в кибербезопасность из бюджета увеличены в 3,4 раза и составят порядка 934 млрд рублей на два года.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство России обозначит предельные сроки перехода на программное обеспечение отечественной разработки по всем ключевым позициям, заявил 13 сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что руководству компаний не стоит пытаться «переждать».