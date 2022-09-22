Москва, 22 сентября, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Первостепенной задачей в вопросе обеспечения кибербезопасности сентатор Артём Шейкин, представляющий Амурскую область в Совете Федерации, назвал максимальный переход в основных сферах экономики на программное обеспечение российского производства. Об этом он заявил в своём телеграм-канале.

geralt Кибербезопасность

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«Считаю, что переход на отечественные технологии на уровне регионов может стать мощным импульсом для российской IT-отрасли. Уверен, что IT-компании и специалистов нужно поддерживать не только на федеральном, но и на региональном уровне. Подготовка IT-профессионалов в субъектах РФ, разработка региональных продуктов и решений — все это будет двигать развитие цифровой отрасли в России», — отметил Артём Шейкин.

Ещё одной ключевой задачей он назвал выпуск конкурентного софта, который останется эффективным в течении нескольких лет. На всё это нужны деньги, и регионы обеспокоены финансовой стороной вопроса, обратил внимание сенатор. Пока вложения в кибербезопасность из бюджета увеличены в 3,4 раза и составят порядка 934 млрд рублей на два года.

«С финансированием такого быстрого перехода возникают сложности. Например, переоборудование информационных систем в нашей Амурской области потребует около 500 млн. рублей, для областного бюджета сумма совсем немаленькая. На мой взгляд, оптимальным решением здесь могло бы стать введение федеральных субсидий для перехода регионов на российское ПО», — считает Артём Шейкин.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России обозначит предельные сроки перехода на программное обеспечение отечественной разработки по всем ключевым позициям, заявил 13 сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что руководству компаний не стоит пытаться «переждать».