Оренбург, 22 сентября, 2022, 06:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области среднемесячная номинальная заработная плата работников, начисленная в январе–июле 2022 года, составила 41 703,1 рубля, сообщили в Оренбургстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По сравнению с прошлогодним аналогичным периодом её размер увеличился на 11,9%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, наоборот снизилась — на 3,1%.

Самую высокую зарплату получали работники, занятые организациях, осуществляющих добычу полезных ископаемых — 77 410,6 рубля. Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы отмечен в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 22 750,2 рубля.