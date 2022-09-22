Ульяновск, 22 сентября, 2022, 06:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области представители органов власти и силового блока провели первое совещание по вопросам частичной мобилизации граждан. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских провёл первое заседание совета безопасности. Отмечается, он «детально обсудил» с силовым блоком план действий по реализации указа президента России Владимира Путина о частичной мобилизации. Детали совещания пока не разглашаются.

Напомним, что Алексей Русских возглавил комиссию по мобилизации граждан Ульяновской области и провёл 21 сентября первое совещание руководителями муниципальных образований. Губернатор дал «ряд неотложных поручений», подчеркнув, что на местах должны «поддерживать постоянный контакт с военными комиссариатами».

Как сообщало ИА REGNUM , главам муниципалитетов поручено оказывать содействие при оповещении, сборе и доставке мобилизованных к местам прохождения службы.