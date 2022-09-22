Пекин, 22 сентября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Организационный отдел Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) разработал недавно опубликованный партийный регламент, в котором содержался запрос о «надлежащем продвижении по службе и понижении в должности должностных лиц», демонстрирующий решимость партии продвигать квалифицированных и преданных своему делу талантов на пути к реализации цели второго столетия — превращения Китая в современную социалистическую державу, сообщает 21 сентября газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Постановление было издано в то время, когда в мире происходят серьезные изменения, а реформы и развитие Китая сталкиваются с проблемами, в то время как эффективное управление подвергается испытаниям, сообщает информационное агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Организационного департамента. Необходимо срочно создать сильные руководящие команды на всех уровнях, чтобы стимулировать и защищать энтузиазм и креативность чиновников во имя великого дела. Большинство чиновников сражались на фронте борьбы с бедностью, борьбы с COVID-19 и высококачественных миссий по развитию, но есть несколько человек, которые не выполняют свои обязанности, действуют небрежно или ничего не делают, сказал чиновник.

По словам чиновника, сложность выполнения постановления заключается в обеспечении понижения в должности, особенно в том, как скорректировать должности чиновников, которые «имеют некоторые проблемы, но еще не занимались серьезным нарушением законов и дисциплины».

Новое положение определило ряд параметров, которые определяют, подходит ли должностное лицо для должности, включая проверку политической деятельности, веры в дело партии, чувства долга, способностей, стиля работы и морали. Постановление также оптимизировало процедуры понижения в должности, включая организацию «досрочного выхода на пенсию».

Профессор партийной школы Центрального комитета КПК в Пекине Чжан Сисянь сообщил Global Times, что постановление ознаменовало непоколебимые усилия партии по очищению и совершенствованию своей официальной команды для лучшего достижения цели второго столетия. Формирование стиля работы должно быть долгосрочной задачей, и постановление было издано на основе опыта работы по борьбе со взяточничеством и дисциплинарного надзора, сказал Чжан.

С помощью инспекций, аудита, внутреннего надзора и общественного надзора должностные лица, которые проявляют склонность к коррупции или другим формам неправомерных действий, могут быть справедливо выявлены на ранней стадии и отстранены от должности на любом уровне, чтобы предотвратить более серьезные последствия, пояснил Чжан.

Это также может побудить всех чиновников чаще задумываться о себе, чтобы не только воздержаться от проступков, связанных с нарушением законов и дисциплины, но и помнить о своих миссиях и выполнять свои обязанности лидера в деле партии, сказал эксперт.

Также трое «тигров» из окружения Сунь Лицзюня (бывшего заместителя министра общественной безопасности) — Дэн Хуэйлинь, Гун Даоань и Лю Синьюнь — были приговорены к тюремному заключению на срок от 14 лет до пожизненного заключения и оштрафованы на различные суммы за получение взяток и злоупотребление властью.

С пойманными «тиграми и мухами» обращаются в соответствии с законом, однако борьба со взяточничеством в Китае на этом не заканчивается — ведется работа по предотвращению неисполнения должностных обязанностей или вырождения, заявили наблюдатели, отметив, что это также способ защитить чиновников, которые лояльны к партии.