Южно-Сахалинск, , 06:32 — REGNUM Руководство России делало всё возможное, чтобы избежать принятия решения о частичной мобилизации, но конфликт перерос в открытое противостояние с коллективным западом, цель которого прекратить существование РФ, считает учитель истории, начальник штаба «Юнармия» в Южно-Сахалинске Юлиан Красавин.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Страшно? Безусловно! Но, если на карту поставлено само существование нашей страны и нации, надо действовать жёстко и сейчас нет места слабости, эту данность нужно принять с достоинством. Не меняется судьба русского солдата, очередной раз приходится останавливать «Drang nach Osten», сделаем всё чтобы помочь своей стране. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!», — цитирует Красавина пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.