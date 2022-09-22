Южно-Сахалинск, 22 сентября, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Руководство России делало всё возможное, чтобы избежать принятия решения о частичной мобилизации, но конфликт перерос в открытое противостояние с коллективным Западом, цель которого — прекратить существование РФ, считает учитель истории, начальник штаба «Юнармия» в Южно-Сахалинске Юлиан Красавин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

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«Страшно? Безусловно! Но, если на карту поставлено само существование нашей страны и нации, надо действовать жёстко, и сейчас нет места слабости, эту данность нужно принять с достоинством. Не меняется судьба русского солдата, очередной раз приходится останавливать «Drang nach Osten», сделаем всё, чтобы помочь своей стране. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» — цитирует Красавина пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.