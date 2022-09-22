Балахна, Нижегородская область, , 06:29 — REGNUM Суд завершил рассмотрение уголовного дела о хищении 2 млн рублей сотрудниками филиала «Почты России» в Балахне. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности по Нижегородской области.

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Пятерых работников Балахнинского почтамта уличили в организации фиктивного трудоустройства — они предоставляли в отдел кадров и бухгалтерию подложные документы об исполнении обязанностей почтальонов.

Незаконно полученные зарплаты злоумышленники забирали себе и тратили на личные нужды.

В итоге суд признал их виновными в мошенничестве и приговорил к условному лишению свободы на срок от двух до четырёх лет и выплате штрафов в размере от 50 тысяч до 120 тысяч рублей.

При вынесении приговора суд принял во внимание то, что подсудимые частично компенсировали нанесённый государству ущерб.