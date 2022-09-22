Стокгольм, 22 сентября 2022, 06:27 — REGNUM Генеральный директор Embracer Group Ларс Вингефорс признался, что его огорчил приём перезагрузки Saints Row со стороны сообщества поклонников франшизы. Об этом 22 сентября сообщает портал Comicibook.

Saints Row
Saints Row
Скриншот с YouTube

«Лично я надеялся, что игра будет лучше принята», — сказал Вингефорс, добавив, что отзывы на проект были противоречивыми. «Можно было бы сказать много вещей и подробностей по этому поводу. Я рад видеть, что многие игроки и фанаты счастливы. В то же время немного грустно видеть, что фанаты также недовольны», — отметил глава Embracer Group.

Он также заявил, что считает ситуацию «сложной», и что для более объективной оценки компании стоит дождаться выпуска квартального отчёта, который запланирован на ноябрь 2022 года.

Напомним, релиз перезагрузки Saints Row состоялся 23 августа 2022-го. Многие поклонники франшизы раскритиковали игру за наличие ошибок, слабый сюжет и геймплей (игровой процесс), который некоторые геймеры и критики посчитали устаревшим.

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