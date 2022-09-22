Стокгольм, , 06:27 — REGNUM Генеральный директор Embracer Group Ларс Вингефорс признался, что его огорчил приём перезагрузки Saints Row со стороны сообщества поклонников франшизы. Об этом 22 сентября сообщает портал Comicibook.

Saints Row Скриншот с YouTube

«Лично я надеялся, что игра будет лучше принята», — сказал Вингефорс, добавив, что отзывы на проект были противоречивыми. «Можно было бы сказать много вещей и подробностей по этому поводу. Я рад видеть, что многие игроки и фанаты счастливы. В то же время немного грустно видеть, что фанаты также недовольны», — отметил глава Embracer Group.

Он также заявил, что считает ситуацию «сложной», и что для более объективной оценки компании стоит дождаться выпуска квартального отчёта, который запланирован на ноябрь 2022 года.

Напомним, релиз перезагрузки Saints Row состоялся 23 августа 2022-го. Многие поклонники франшизы раскритиковали игру за наличие ошибок, слабый сюжет и геймплей (игровой процесс), который некоторые геймеры и критики посчитали устаревшим.

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