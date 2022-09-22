Салехард, , 06:22 — REGNUM На Ямале могут вовлечь дополнительно в оборот в традиционной зоне добычи до двух триллионов кубометров газа. Это около 10% от объёма, который был добыт за всю историю освоения недр Западной Сибири, заявил на на пленарной сессии Тюменского промышленно-энергетического форума TNF губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Дмитрий Артюхов Yanao.ru

«Это огромные показатели За всю историю добычи газа в Западной Сибири добыто 20 трлн газа, а тут два под ногами находятся. Причем в местах, где существуют дороги, где энергетика, где города, коллективы. Это не выход на шельф», — отметил глава региона.

Но есть проблемы с нехваткой технологий и экономических стимулов. Регион поощряет добычу газа инвестиционным налоговым вычетом, который позволяет ЯНАО договариваться с компаниями по использованию конкретных технологий.

По словам Артюхова, на Ямале добывается 70% российского газа в Надым-Пур-Тазовском районе. Потенциал сложных месторождений оценивается в примерно 10 трлн кубометров. Если вовлечь их в разработку, то это обеспечит ресурсами Россию и выполнение внешних обязательств после 2030 года, отметил ямальский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, промышленно-энергетический форум TNF проходит с 20 по 22 сентября в Тюмени. С 2022 года он обрёл федеральный статус. На форум зарегистрировалось 7484 человека. На посещение выставки TNF — 4880. Это на 60% больше, чем в 2021 году.

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