Нью-Йорк, США, , 06:22 — REGNUM Турция планирует увеличить объемы сжиженного природного газа (СПГ), который закупается у США, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе заседания турецко-американского делового совета в Нью-Йорке.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Анкара стремится к «более выгодным условиям» по сделке с Вашингтоном на «предстоящий период». Эрдоган отметил, что речь идет не о потребностях Турции, а о других странах, в вопросе газового снабжения которых турецкая сторона выступает посредником.

Природный газ поступает в Турцию также из России, Азербайджана и Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что Турция может получать газ из Туркмении и перенаправлять голубое топливо в другие страны через Трансанатолийский газопровод (TANAP).

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