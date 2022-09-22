Владивосток, , 06:20 — REGNUM В Приморском крае сдали с начала года 600 тыс. кв. метров жилья по национальному проекту «Жильё и городская среда». Для поддержки застройщиков активно применяются инфраструктурные бюджетные кредиты, сообщили в пресс-службе правительства края.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Динамика ввода жилья увеличивается с каждым годом. В 2020 году было введено 650 тыс. «квадратов», а в 2021 уже 885 тыс.

За аналогичный период 2021 года было введено 508 тыс. кв. метров.

Всего в 2022 году по нацпроекту необходимо ввести не менее 1 млн кв. метров, в следующем году — не менее 1,1 млн «квадратов».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в январе–августе 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом темпы жилищного строительства возросли на 87,8%, в том числе индивидуального — в 2,6 раза.