Нью-Йорк, США, , 06:20 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида на прошедшей 21 сентября в Нью-Йорке встрече с президентом США Джо Байденом поддержал предложение американской стороны расширить Совет Безопасности ООН новыми членами, как постоянными, так непостоянными. О переговорах лидеров двух стран на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября сообщает пресс-служба японского МИД.

Фумио Кисида Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Байден и Кисида также обсудили текущее состояние отношений между двумя странами.

пресс-служба МИД Японии «[Лидеры] подтвердили намерение укреплять японо-американский альянс на фоне значительного усложнения ситуации с обеспечением безопасности в регионе».

В Совет Безопасности ООН с момента основания организации и по настоящее время входят пять постоянных членов, имеющих право вето: Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Также в работе Совбеза принимают участие десять участников со статусом непостоянных членов, избираемых по географическому принципу.

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Как сообщало ИА REGNUM, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия рассчитывает стать постоянным членом Совета Безопасности ООН.

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