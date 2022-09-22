Нижний Новгород, 22 сентября, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Среднемесячная зарплата жителей Нижегородской области в январе–июле 2022 года достигла 44 450 рублей в месяц, что на 12% больше показателя аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщили в правительстве региона.

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Наиболее активно росли зарплаты в сфере строительства — на 28,8%, в сфере недвижимости — на 23,3% и в сфере связи — на 21,1%.

Самая высокая средняя зарплата в Нижегородской области оказалась у работников нефтеперерабатывающих предприятий — 87 700 рублей, сферы информации и связи — 80 800 рублей, у занятых в сфере научной деятельности — 75 600 рублей и сотрудников финансовых организаций — 75 500 рублей.

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