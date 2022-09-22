Якутск, , 06:19 — REGNUM Родственники тех, кто вынужденно ушёл участвовать в специальной операции на территории б. УССР из Якутии, будут получат поддержку. Меры уже разрабатывает руководство региона по распоряжению главы Айсена Николаева, сообщил он на телеканале «Якутия24».

Айсен Николаев Kremlin.ru

Читайте также: Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации в РФ

«Я дал поручение правительству республики за неделю разработать и принять необходимые меры поддержки членам семей граждан, которые будут призываться по объявленой частичной мобилизации по стране», — отметил глава республики.

Он подчеркнул, что призваны будут в основном те, кто имеет военно-учётные специальности и опыт военной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Участвовать в спецоперации отправят около 300 тыс. человек.