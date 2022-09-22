Якутск, 22 сентября 2022, 06:19 — REGNUM Родственники тех, кто вынужденно ушёл участвовать в специальной операции на территории б. УССР из Якутии, будут получат поддержку. Меры уже разрабатывает руководство региона по распоряжению главы Айсена Николаева, сообщил он на телеканале «Якутия24».
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Он подчеркнул, что призваны будут в основном те, кто имеет военно-учётные специальности и опыт военной службы.
Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Участвовать в спецоперации отправят около 300 тыс. человек.