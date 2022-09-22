Владивосток, 22 сентября, 2022, 06:11 — ИА Регнум. В Приморье с полей собрали урожай арбузов — больше всего ягоды выращено на полях Спасского муниципального района, сообщили в пресс-службе правительства края.

ИА REGNUM Арбузы, дыни

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Всего в этом году убрано 193 га бахчевых культур, основная часть которых — арбузы.

«Собрано 1908 тонн бахчи. Больше всего — в Спасском районе: 640 тонн. Сочные экологически чистые арбузы реализованы жителям края по доступным ценам», — сказали специалисты.

Увеличение объемов продукции собственного производства — главная задача продовольственной безопасности региона в условиях санкций. Правительство Приморья направляет сельхозпроизводителям до 4 млрд рублей поддержки, чтобы основные продукты питания были доступны для населения.

Как сообщало ИА REGNUM, выращенные в Дагестане арбузы будут поставляться на рынки практически всех регионов России. В 2022 году урожай сладкой ягоды составит свыше 200 тыс. тонн, что на 10 тыс. тонн больше, чем годом ранее.