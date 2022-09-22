Пекин, , 06:01 — REGNUM Китай вот-вот завершит процесс повторного введения в эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX после более чем трехлетней приостановки их полетов, сообщает 21 сентября газета Global Times.

Boeing 737 MAX Liam Allport

Встреча Boeing и авиационного регулятора Китая, которая состоялась 14 сентября, была посвящена обзору планов подготовки самолетов для серии 737, и ожидается, что Администрация гражданской авиации Китая (CAAC) опубликует вторую версию отчета об обзоре, когда вопросы, поднятые на встрече, будут решены, сообщает CAAC Journal. Газета сообщила, что этот шаг подчеркивает, что возобновление CAAC внедрения самолетов 737 MAX скоро будет завершено.

Через день после встречи, 15 сентября, агентство Reuters сообщило, что Boeing начнет ремаркетинг некоторых самолетов 737 MAX, предназначенных для китайских заказчиков, со ссылкой на топ-менеджеров компании. Исполнительный директор Дейв Калхун и финансовый директор Брайан Уэст обсудили необходимость ремаркетинга некоторых самолетов на отдельных мероприятиях.

«Мы долгое время откладывали принятие решений по этим самолетам. Мы не можем откладывать это решение вечно. Поэтому мы начнем ремаркетинг некоторых из этих самолетов», — сказал Уэст на конференции Morgan Stanley.

В июле Boeing заявила, что у нее осталось около 290 недоставленных самолетов, и около половины из них предназначались для китайских заказчиков. Агентство Bloomberg сообщило, что у Boeing есть около $5 млрд наличными, вложенных в 140 или около того самолетов Max, предназначенных для Китая.

Что касается ремаркетинга, Boeing China сообщила Global Times, что спрос на других рынках по всему миру очень высок, и на фоне текущих ограничений в цепочке поставок их существующие запасы обеспечивают гибкость, позволяющую корректировать производство и перераспределять существующие запасы в соответствии с планом, который снижает риск доставки.

Эта практика позволяет поставлять самолеты другим заказчикам, обеспечивая при этом доставку самолетов заказчикам в Китае, когда придет время, заявили в Boeing China. Китайский рыночный эксперт Ци Ци, сказал Global Times, что проблемы с цепочкой поставок являются поверхностной причиной ремаркетинга, а главная причина заключается в том, что 737 MAX еще не вернулся в эксплуатацию в Китае.

«Нет никаких технических препятствий для возвращения обратно в Китай, но интерес рынка к Boeing все еще относительно слаб», — предупредил он.

Китай приостановил коммерческие полеты Boeing 737 MAX с марта 2019 года после двух авиакатастроф со смертельным исходом. CAAC еще не одобрил возврат 737 MAX.

В этом году исполняется 50 лет компании Boeing в Китае. В статье, опубликованной в аккаунте WeChat компании Boeing China 17 августа, говорилось, что была проведена подготовка к возобновлению поставок 737 MAX. Boeing пытается завоевать как можно большую долю рынка узкофюзеляжных самолетов 737 MAX и планирует поставлять их со своего завода в Чжоушане, первого завода по комплектации «737» в Китае.