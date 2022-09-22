Москва, , 06:01 — REGNUM В четверг, 22 сентября, в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха до +13… +15 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Осенний лес Реваз Качарава © ИА REGNUM

В ночь на 23 сентября в столице также местами ожидается небольшой дождь, температура воздуха +8… +10 °C.

Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 748 (0) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +11… +16 °C днём. Ночью — +5… +10 °C.

В пятницу, 23 сентября, днём в столице ожидается +11… +13 °C, по области +10… +15 °C, облачно с прояснениями, небольшой дождь, атмосферное давление 747 (-1) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +5… +10 °C, временами дождь.

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