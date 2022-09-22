Кемерово, 22 сентября, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Специальная военная операция началась своевременно. Такое мнение высказал кемеровчанин, ветеран пограничных войск Геннадий Четошников.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Думаю, что в результате такой грамотной военной операции задачи, поставленные президентом России перед военнослужащими, будут решены, — подчеркнул он. — Самое главное — нам сейчас нужно поддержать наших военных, чтобы им легче было проводить спецоперацию, достойно выполнять свой воинский долг. Желаю нашим солдатам успехов, здоровья, чтобы они живыми вернулись домой».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв полностью поддержал решение президента России о частичной мобилизации. Об этом он сказал в своём обращении к кузбассовцам.

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