Пекин, , 05:56 — REGNUM Китайские ученые обнаружили, что устойчивое сокращение разнообразия динозавров произошло в конце мелового периода, проведя исследования окаменелостей яиц динозавров, сообщает 21 сентября газета Global Times.

Скелет динозавра

Они пришли к выводу, что такой упадок ослабил способность динозавров адаптироваться к экологическим потрясениям, вызванным крупными стихийными бедствиями, которые в конечном итоге привели к их вымиранию. Ученые никогда не переставали искать причину исчезновения динозавров, одного из самых интересных для общественности палеонтологических видов. Эти животные появились в позднетриасовую эпоху, 235 млн лет назад, и жили на земле целых 170 млн лет, но исчезли 66 млн лет назад.

Наиболее известные из различных гипотез о вымирании динозавров включают внеземные факторы, такие как столкновение с астероидом, а также земные факторы, такие как массовые извержения вулканов в индийских Деканских траппах. Все эти гипотезы связаны с крупными геологическими событиями.

Между тем, поскольку динозавры были яйцекладущими животными и успех высиживания яиц напрямую определял процветание популяций динозавров, исследования яиц динозавров, основного носителя динозавров для процветания на земле, могут отражать информацию о палеоэкологии, в которой жили динозавры. Серия научных исследований яиц динозавров и пластов в Шэньянском бассейне в провинции Шэньси на северо-западе Китая, проведенных китайскими учеными, позволила по-новому понять тайну вымирания динозавров.

Исследовательская группа собрала более 1000 образцов яиц динозавров и яичной скорлупы трех видов, захороненных in situ в позднемеловом разрезе в Шэньянском бассейне. Яйца динозавров и небольшое количество костей динозавров, собранных в регионе, показывают, что разнообразие динозавров в бассейне тогда было на относительно низком уровне.

В сочетании с исследованиями геологического возраста пластов в Шэньянском бассейне с помощью магнитостратиграфии, биостратиграфии и циклической стратиграфии исследователи обнаружили, что окаменелости динозавров датируются периодом от 68,24 млн до 66,38 млн лет назад, что означает, что разнообразие динозавров в бассейне оставалось относительно низким в течение двухмиллионного периода до их исчезновения.

Исследователи также обнаружили, что разнообразие динозавров имело очевидную тенденцию к снижению около 72 млн лет назад, основываясь на окаменелостях динозавров, найденных в конце мелового периода в восточной части гор Циньлиншань в провинции Шэньси на северо-западе Китая, Лайян в провинции Шаньдун на Востоке Китая и Наньсюн в провинции Гуандун на юге Китая.

Они имеют сходство с распределением окаменелостей динозавров в западной части Северной Америки. Таким образом, исследователи полагают, что снижение разнообразия динозавров в конце мелового периода, вероятно, было глобальным явлением.

Исследование, проведенное учеными из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии, Института геологии и геофизики Китайской академии наук и Китайского университета наук о земле в Ухане, предоставляет людям новую основу и перспективу для понимания процесса вымирания и механизма динозавров. Исследование также было недавно опубликовано в качестве статьи для обложки в международном академическом журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).