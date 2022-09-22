Южно-Сахалинск, , 05:56 — REGNUM Будущее и мирная жизнь жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей возможны только в составе России, считает член сахалинского политического совета партии «Единая Россия» Татьяна Запольских.

СВО. Признание ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Приняты важные решения не только для Донбасса, но и для России. Я, безусловно, поддерживаю решение руководства ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий о проведении референдума. Думаю, что жители этих регионов сделают свой выбор и проголосуют за вхождение в состав России, ведь их будущее, их мирная жизнь возможны только в составе России. Для наших соотечественников будет восстановлена социальная справедливость, а мы поддержим их выбор», — цитирует Запольских пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.