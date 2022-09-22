Биробиджан, 22 сентября, 2022, 06:07 — ИА Регнум. На кону сейчас независимость России и будущее нашей страны. Об этом заявил губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн, комментируя частичную мобилизацию военнообязанных в РФ.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн

Он возглавил призывную комиссию в своём регионе и намерен лично следить за исполнением указа президента России Владимира Путина. Задачи по количеству призывников и срокам их привлечения к спецоперации в ЕАО будут выполнены, заверил губернатор.

«Речь идёт о защите русского мира, о защите наших рубежей, о независимости и будущем нашей страны», — подчеркнул Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. К участию в спецоперации привлекут порядка 300 тыс. человек — 1% от числа граждан, находящихся в запасе.