Владивосток, , 05:52 — REGNUM Во Владивостоке 21 сентября состоялся митинг в поддержку референдумов о воссоединении Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Читайте также: Сенатор Бондарев оценил сроки подготовки мобилизованных в России

Участники поддержали решения территорий вернуться в состав своей исторической Родины, отметив, что, только став частью большого государства, у них появится возможность нормализовать общественно-политическую обстановку.

Волонтеры, которые уже бывали в зоне специальной военной операции в Мариуполе с гуманитарной миссией, рассказали о том, что местные жители хотят быть вместе с Россией, говорить на родном для них русском языке, жить в той культуре, в которой они выросли.

Решение о мобилизации и референдум о вхождении в состав Российской Федерации не только призваны защитить жителей освобожденных территорий, но и направлены на восстановление исторической справедливости.

«Уверен, что народ России, Федеральное собрание поддержит это стремление. Поддерживаю решимость президента по обеспечению безопасности нашей страны», — сказал на митинге председатель Законодательного собрания края Александр Ролик.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовка граждан, которые подлежат мобилизации в рамках специальной военной операции России на территории бывш. УССР, займет больше одного месяца, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.