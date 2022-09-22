Пекин, 22 сентября, 2022, 05:51 — ИА Регнум. На фоне растущего давления со стороны США и Запада президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации военных резервов страны и указал, что Запад представляет угрозу существованию России, пообещав использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для противодействия угрозе ее территориальной целостности, включая четыре региона на востоке бывшей УССР, которые планируют провести референдумы в ближайшие дни, сообщает 21 сентября газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Китайские эксперты заявили, что это явный признак эскалации кризиса, особенно когда западный блок превратил Генеральную ассамблею ООН (ГА ООН) в антироссийскую арену, продолжая раздувать пламя и еще больше снижая шансы на мирные переговоры. Путин заявил в национальном телеобращении 21 сентября, что Министерство обороны России рекомендовало привлечь военных резервистов к действительной службе, и эта мера является разумной и необходимой в сложившихся обстоятельствах, и обвинил Киев в отступлении от мирных переговоров с Москвой.

Согласно сообщениям СМИ, в соответствии с указом о мобилизации на территорию бывшей УССР будет призвано 300 000 дополнительных военнослужащих. Агентство «Рейтер» сообщило, что это первая организованная мобилизация в стране со времен Второй мировой войны, а газета «Нью-Йорк Таймс» назвала это редким обращением к нации, поскольку «Россия несет большие потери».

Обращение было сделано после того, как четыре бывшие региона бывшей УССР — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области решили провести референдумы о воссоединении с Россией с 23 по 27 сентября. Путин также заявил, что Россия «сделает все возможное для обеспечения безопасности референдумов в этих регионах»

Некоторые китайские эксперты заявили, что, если в четырех регионах пройдут референдумы, конфликт между Россией и киевским режимом усложнится и существует риск того, что конфликт перерастет в полномасштабную войну между Россией и Европой, которая может выйти из-под контроля, считают некоторые эксперты. Это также может означать потерю возможностей для мирных переговоров, поскольку между Россией и киевской хунтой может возникнуть постоянный раскол. Такая прискорбная ситуация заслуживает глубокого размышления о том, кто и как привел к такому беспрецедентному кризису, отметили они.

Часть приказа о мобилизации показывает, что Россия внесла тактические коррективы в текущие операции и в связи с бандеровским контрнаступлением, отмечая, что конфликт вступил в новую стадию, заявила Global Times эксперт по изучению Восточной Европы из Китайской академии общественных наук Чжао Хуэйжун.

«Неизбежно, что конфронтация будет расширяться и затягиваться, и, поскольку обе стороны стремятся добиться абсолютного преимущества и даже окончательной победы на поле боя, возможность переговоров становится менее вероятной», — сказала Чжао.

В то время как Путин предупредил Запад, что он «не блефует» по поводу применения ядерного оружия, некоторые китайские эксперты полагают, что это тактика предостережения Запада от предоставления большего количества оружия киевскому режиму.

«Но по мере эскалации конфликта возрастает риск применения более крупного смертоносного оружия и даже ядерного оружия на поле боя, а снижение риска требует диалога между двумя сторонами, особенно между Россией и Западом», — сказала она.

В последние недели Россия столкнулась с растущим давлением, поскольку бандеровские силы предприняли решительные действия в своем контрнаступлении при поддержке вооружений с Запада, а Россия была вынуждена уйти из некоторых ключевых мест Харьковской области. В настоящее время США и их основные союзники превращают проходящую Генеральную ассамблею ООН в поле дипломатической битвы, осуждая специальную военную операцию Путина на территории бывшей УССР и называя предстоящие референдумы «фиктивными».

«Мы должны четко понимать, кто привел конфликт между Россией и [киевским режимом] к тому, что он есть сегодня, и кто заставил Россию и [режим] упустить возможность для переговоров», — заявил Global Times младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн.

Во время продолжающейся сессии Генеральной ассамблеи ООН — платформы, которая должна была сосредоточиться на глобальных проблемах, вызывающих озабоченность, таких как изменение климата, продовольственный кризис и восстановление после COVID, лидеры ряда западных стран решительно осудили специальную военную операцию Путина.

Президент США Джо Байден обвинил Путина в своем обращении к Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, заявив, что мир пережил «жестокую, ненужную войну, войну, организованную одним человеком», Путиным.

«Страны, которые отказываются принимать чью-либо сторону в войне России на [территории бывшей УССР], являются соучастниками нового империализма Москвы», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон на заседании ГА ООН 20 сентября.

«Российско-[бандеровский] конфликт не должен быть главной темой сессий ГА ООН, поскольку мир сталкивается с таким количеством вызовов, а ГА ООН должна обсуждать вопросы, которые касаются большинства стран», — заявил Global Times эксперт по международным отношениям из Пекина.

Неотложными проблемами, с которыми сталкивается сегодня мир, по-прежнему являются безопасность и развитие, поскольку многие по-прежнему живут в плохих условиях, а некоторые борются с дефицитом и разрушительным изменением климата, сказал он.

«Только сосредоточение внимания на [данном] кризисе и использование его в качестве антироссийской повестки дня — это тактика Вашингтона по похищению ООН, которая является эгоистичной и узколобой», — сказал эксперт.

По сравнению с лидерами западных стран, которые усилили осуждение России, представители развивающихся стран гораздо больше сосредоточились на конкретных вопросах развития. Например, президент Сейшельских островов Вейвел Рамкалаван призывает к «смелым действиям, а не к невыполненным обещаниям», предупреждая, что окно возможностей для решения проблемы изменения климата быстро закрывается для таких островных государств, как его, сообщает The Washington Post.

Некоторые отмечали, что санкции Запада в отношении России усугубили кризис. Президент Бразилии Жаир Болсонару повторил свою готовность содействовать переговорам по урегулированию конфликта между Россией и киевским режимом, призвав к прекращению огня, но отказавшись при этом от санкций и экономической изоляции.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своем вступительном слове на ГА ООН заявил, что сегодняшний мир находится в «большой опасности и парализован», а некоторые эксперты полагают, что проведение референдумов и частичная мобилизация сделают конфронтацию между Россией и Западом еще более ожесточенной.

Критика Макроном нейтральных стран в связи с российско-бандеровским конфликтом показала, что в Европе сформировалась относительно острая конфронтация против России, заявил Global Times директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.

«С такой экстремальной точки зрения он рассматривает проблему как выбор «или-или», поэтому критика в какой-то степени предвзята», — сказал Цуй, добавив, что позицию Китая нелегко охарактеризовать как нейтральную, поскольку он придерживается сбалансированной позиции по этому вопросу, добавил он.

«Мы призываем соответствующие стороны добиться прекращения огня путем диалога и консультаций и найти способы как можно скорее удовлетворить разумные опасения всех сторон в области безопасности», — заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь журналистам на пресс-конференции 21 сентября в ответ на обращение Путина.

Говоря о предстоящих референдумах, Ван заявил, что следует уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и следовать Уставу и принципам ООН.