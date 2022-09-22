Нью-Йорк, США, , 05:50 — REGNUM Президенты США и Южной Кореи Джо Байден и Юн Сок Ёль обсудили в Нью-Йорке сотрудничество в противодействии угрозе со стороны КНДР. О встрече лидеров на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 сентября сообщает пресс-служба Белого дома.

Джо Байден Ua.usembassy.gov

пресс-служба Белого дома «Президент Джо Байден встретился сегодня с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Лидеры двух стран подтвердили свою приверженность укреплению альянса между США и Южной Кореей и обеспечению тесного сотрудничества в борьбе с угрозой, исходящей от КНДР».

На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества по обеспечению энергетической и экономической безопасности, устойчивости критически важных цепочек поставок, а также проблемы климата и здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, США, Япония, Южная Корея и Тайвань начали подготовку к созданию структуры, обеспечивающей производство, поставки и контроль наиболее высокотехнологичных полупроводников.

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