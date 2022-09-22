Томск, 22 сентября, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Владимир Мазур поддержал решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации как глава региона и как гражданин. Об этом он написал в своём телеграмм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Речь идет о защите русского мира, о защите наших рубежей и о независимости нашей страны. Я возглавляю областную призывную комиссию, которая готова выполнить все поставленные задачи», — отметил он.

Глава региона напомнил также, что мобилизация коснётся только отслуживших в армии, находящихся в запасе и имеющих необходимую военно-учётную специальность и опыт. Призывников и студентов отправлять на спецоперацию не будут, подчеркнул Владимир Мазур.