Белгород, , 05:42 — REGNUM Действие желтого уровня террористической опасности в Белгородской области продлили до 7 октября, написал в своем телеграм-канаде глава региона Вячеслав Гладков.

Белгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Указанный режим был введен 11 апреля. Кроме того, в области до 7 октября продолжает действовать запрет на применение петард, фейерверков и салютов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Вячеслав Гладков объявил, что школы Белгородской области, которые расположены близко к границе с территорией б. УССР, будут переведены на дистанционное обучение.

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