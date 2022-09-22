Белгород, 22 сентября, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Действие желтого уровня террористической опасности в Белгородской области продлили до 7 октября, написал в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Указанный режим был введен 11 апреля. Кроме того, в области до 7 октября продолжает действовать запрет на применение петард, фейерверков и салютов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Вячеслав Гладков объявил, что школы Белгородской области, которые расположены близко к границе с территорией б. УССР, будут переведены на дистанционное обучение.