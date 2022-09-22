Улан-Удэ, , 05:35 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил об объявлении России настоящей войны со стороны коллективного Запада, комментируя объявление частичной мобилизации. Об этом он написал в своём телеграм-канале, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Участники СВО Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

«США и Европа вырастили в [бывш. УССР] врагов, яро ненавидящих Россию, и поставили нас перед выбором — или мы, или они. И сейчас весь коллективный Запад, весь его промышленный и финансовый потенциал направлен на вооружение киевского режима, сбор наёмников с целью ослабления и разгрома нашей страны в военном плане и дальнейшее уничтожение уже экономически до полного развала», — отметил он.

В настоящее время, по его словам, наступает момент истины — мы выживем или нет. Промежуточных решений нет. При этом победа в специальной военной операции нужна быстрая и по возможности без потерь.

Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации был объявлен в день официального вступления Алексея Цыденова в должность главы республики и в день рождения его младшего сына.

Алексей Цыденов По-человечески, по-мужски сложно писать такие слова, когда сам сидишь не в окопе. Есть «миллион» оправданий, почему сам не на передовой, какие-то, наверное, даже обоснованные и объективные, но всё же… Сделаю всё, чтоб те, кто встанет в строй, чувствовали себя уверено, что за их близкими присмотрят, что республика рядом и при необходимости всегда поддержит. Сил всем, стойкости и решительности. У нас нет иного пути. Только вера и только победа!

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