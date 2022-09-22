Лос-Анджелес, США, 22 сентября, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Оливия Уайлд нарушила молчание по поводу предположений пользователей соцсетей о том, что во время премьеры картины «Не волнуйся, солнышко» на Венецианском кинофестивале Гарри Стайлс плюнул на своего партнёра по фильму Криса Пайна. Заявление режиссёр и актриса сделала 22 сентября 2022 года во время выступления на «Позднем шоу со Стивеном Кольбером».

Cristiano Del Riccio Оливия Уайлд

«Нет, он этого не делал», — сказала Уайлд, добавив, что это прекрасный пример того, что «люди будут искать драму везде, где только могут». «На самом деле, Гарри не плевал на Криса», — подытожила режиссёр.

Отметим, после того, как появились эти слухи, представители Криса Пайна назвали их «чистейшим вымыслом». Гарри Стайлс со своей стороны высмеял произошедшее, написав на своей странице в соцсети: «Я только что поехал в Венецию, чтобы плюнуть на Криса Пайна. Он такой несерьёзный».