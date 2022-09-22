Нью-Йорк, США, , 05:29 — REGNUM Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Нью-Йорке согласовали декларацию, осуждающую референдумы на освобождённых от киевской оккупации территориях бывш. УССР, а также согласились с необходимостью продолжения военной помощи киевскому режиму. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 21 сентября заявил на пресс-конференции по итогам встречи.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Жозеп Боррель «Совет согласовал декларацию».

По словам евродипломата, ЕС считает референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о воссоединении с Россией незаконными, нарушающими якобы справедливые претензии Киева на контроль над всеми территориями бывш. УССР.

Боррель отметил, что в первой части встречи принял участие представитель киевского режима Дмитрий Кулеба, проинформировавший собравшихся «о последнем развитии событий». Это оказалось необходимым для понимания, «что стоит на кону».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в запланированном на 22 сентября выступлении на заседании Совета Безопасности ООН министерского уровня потребует от России вывести вооружённые силы с территории бывш. УССР ради «возвращения к региональной и глобальной стабильности».

Читайте также: Премьер Венгрии заявил о выгоде для ЕС при отмене санкций против России

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Великобритании потребует от России вывести войска с территории б. УССР