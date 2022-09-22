Брюссель, , 05:25 — REGNUM ЕС введет дополнительные антироссийские санкции, которые коснутся как отдельных людей, так и некоторых секторов, связанных с организацией референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о воссоединении с Россией. Об этом говорится в заявлении глав МИД ЕС, которое было зачитано верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Руководитель европейской дипломатии отметил, что новый список пока не готов, как и не определено время его утверждения. Боррель добавил, что ЕС продолжит оказывать военную помощь киевскому режиму и увеличит ее объемы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Жозеп Боррель призвал провести «независимый трибунал» в отношении граждан России за действия на территории бывш. УССР.

Читайте ранее в этом сюжете: Politico: Боррель выступил за создание трибунала для «суда над россиянами»