Москва, , 05:32 — REGNUM Россия не имеет морального права бросить жителей Донбасса и других территорий, которые нам поверили. Такое мнение в своём телеграм-канале высказала депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева («Новые люди»).

Сардана Авксентьева Якутск.рф

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Она рассказала, что её предки защищали Родину, в том числе служили деды, был военным отец.

«Я люблю свою страну, переживаю за наше с вами общее будущее. Я патриот России. Не ждите от меня других решений, кроме поддержки Родины. Теперь выбора нет — нужна победа», — написала Сардана Авксенетьева.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию К участию в спецоперации привлекут порядка 300 тыс. человек, 1% от числа граждан, находящихся в запасе.