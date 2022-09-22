Эксперт: Турция сразу же воспользуется решением Армении порвать с Россией
Ереван, 22 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Надежды на то, что США ради Армении пожертвуют союзническими отношениями с Турцией, совершенно беспочвенны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 21 сентября политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.
Иван Шилов ИА REGNUM
Флаг Турции
Интересно, что есть наивные люди, которые верят в то, что США будет оказывать Армении реальную помощь. Многие западники умалчивают о том, что у США в Закавказском регионе есть уже союзник в лице Турции, которая является членом НАТО. Каким образом США будут вооружать Армению против своего союзника? Каким образом США разместят базы НАТО вместо 102-й российской военной базы в Гюмри, которая защищает Армению от турецкой экспансии, если это невозможно в рамках НАТО? Армения в результате необдуманных действий может вновь оказаться лицом к лицу перед турецкой угрозой. Именно к такому исходу и ведут западные советники некоторых общественно-политических сил в Армении. Нам говорят, если хотите, чтобы мы вам помогали, то выходите из ОДКБ, а дальше откажитесь от союзнических отношений с Россией. Я хочу спросить: что будет с турецким фактором, если Турция и Азербайджан прямо сейчас скапливают десятки тысяч войск и много военной техники (речь идет о Нахичевани)? Турция тут же воспользуется глупым решением Армении отказаться от союзнических отношений с Россией. Анкара сегодня говорит о Сюнике и так называемом Зангезурском коридоре, а Ильхам Алиев заявляет о том, что Ереван, Варденис и Севан — исконные земли Азербайджана.
Напомним, что Турция является членом НАТО с 1952 года, а турецкая армия является второй по численности в Североатлантическом альянсе.