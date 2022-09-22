Ереван, 22 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Надежды на то, что США ради Армении пожертвуют союзническими отношениями с Турцией, совершенно беспочвенны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 21 сентября политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Турции

Ильхам Алиев заявляет о том, что Ереван, Варденис и Севан — исконные земли Азербайджана. Арман Гукасян Интересно, что есть наивные люди, которые верят в то, что США будет оказывать Армении реальную помощь. Многие западники умалчивают о том, что у США в Закавказском регионе есть уже союзник в лице Турции, которая является членом НАТО. Каким образом США будут вооружать Армению против своего союзника? Каким образом США разместят базы НАТО вместо 102-й российской военной базы в Гюмри, которая защищает Армению от турецкой экспансии, если это невозможно в рамках НАТО? Армения в результате необдуманных действий может вновь оказаться лицом к лицу перед турецкой угрозой. Именно к такому исходу и ведут западные советники некоторых общественно-политических сил в Армении. Нам говорят, если хотите, чтобы мы вам помогали, то выходите из ОДКБ, а дальше откажитесь от союзнических отношений с Россией. Я хочу спросить: что будет с турецким фактором, если Турция и Азербайджан прямо сейчас скапливают десятки тысяч войск и много военной техники (речь идет о Нахичевани)? Турция тут же воспользуется глупым решением Армении отказаться от союзнических отношений с Россией. Анкара сегодня говорит о Сюнике и так называемом Зангезурском коридоре, азаявляет о том, что Ереван, Варденис и Севан — исконные земли Азербайджана.

Напомним, что Турция является членом НАТО с 1952 года, а турецкая армия является второй по численности в Североатлантическом альянсе.