Токио, , 05:02 — REGNUM Япония планирует расширить санкции против России через включение в санкционный список новых российских компаний, которые связанны с военной сферой. Об этом передает агентство Kyodo со ссылкой на министра иностранных дел Ёсимасу Хаяси.

Япония Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации журналистов руководитель ведомства сделал такое заявление на встрече глава МИД стран «Группы семи» (G7). Участники мероприятия также подтвердили намерение своих государств продолжать всестороннюю поддержку киевского режима.

Кроме того, они договорились и дальше сообща предпринимать шаги по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио «решительно осуждает» планы провести референдумы о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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