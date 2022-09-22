Кызыл, , 05:01 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина о проведении частичной мобилизации подлежит неукоснительному исполнению. Об этом заявил депутат Государственной думы Шолбан Кара-оол («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, российский лидер с самого начала принимает крайне трудные, но верные и упреждающие решения и принимает «высочайший уровень ответственности» перед народом.

«Другой вопрос, каждому из нас пора окончательно осознать, что на приближение Победы должны пахать все до единого, повторяюсь, каждый на своем месте. Не проходить мимо проблем воинов, не отдаляться от их семей, не думать, что кого-то это не касается», — отметил он.

Парламентарий добавил, что у России нет другого варианта, как преодолевать трудности и идти вперед к новым делам и новым победным высотам.

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