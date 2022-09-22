Куба обвинила США в попытках подчинить мир своему диктату
Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Политика США, направленная на подчинение других стран прихотям Вашингтона и расширение НАТО, ведёт международные отношения к напряжённости и непредсказуемому конфликту. Об этом в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 сентября заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.
По словам представителя Острова свободы, международные отношения в настоящее время находятся на очень опасном пути.
Паррилья напомнил, что Куба заплатила высокую цену за защиту своего законного права на независимое существование, более шестидесяти лет сопротивляясь «безжалостной и односторонней блокаде» со стороны США. Он также заявил об осуждении Кубой ограничительных мер против стран, ведущих независимую политику.
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