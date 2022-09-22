Москва, 22 сентября, 2022, 04:30 — ИА Регнум. Подготовка граждан, которые подлежат мобилизации в рамках специальной военной операции России на территории бывш. УССР, займет больше одного месяца, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

Так сенатор ответил на вопрос, достаточно ли месяца для подготовки мобилизованных.

«Нет, за месяц те, кто будет защищать нашу Родину, кто будет на территории [б. УССР] уничтожать фашистов, естественно, туда не попадут. Они попадут после того, как будет принято решение, что да, эти люди, эти подразделения боеготовы», — сказал он в эфире телеканала «Вместе-РФ».

По словам парламентария, такие решения принимаются в соответствии с программой подготовки специалистов различных воинских специальностей и граждане перед отправкой в зону спецоперации должны будут пройти через ряд процедур.

«Они должны быть призваны, проверены по здоровью, экипированы, отправлены на обучение, переобучение, далее — на проведение слаженности в составе подразделений. И только после того, как комиссия примет решение, что да, это подразделение, эта воинская часть способна выполнить боевую задачу четко и без потерь, тогда они будут перебазироваться уже к линии фронта», — добавил Бондарев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Государственной думы Анатолий Вассерман (СЗРП) заявил, что процесс мобилизации и переподготовки военнослужащих в России продлится как минимум три месяца, из-за чего уничтожение киевского режима может затянуться до конца 2022 года или охватить «какую-то часть» 2023 года.