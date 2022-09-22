Красноярск, , 03:49 — REGNUM В четверг, 22 сентября, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +21… +23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Сентябрь в Красноярске Андрей Никитин © ИА REGNUM

В 7:25 на Театральной площади было +12 °C.

Ночью с 22 на 23 сентября ожидается до +8… +13 °C, облачно, небольшой дождь.

Скорость западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 735 (-7) мм рт. ст.

В пятницу, 23 сентября, в Красноярске до +12… +13 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до +4… +7 °C.

В субботу, 24 сентября, в Красноярске ожидается до +8… +10 °C днём и до +0… +3 °C ночью. Облачно, днём небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 22 сентября на юге Таймырского муниципального района (МР) местами сохранится сильный южный ветер при порывах до 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с.

В Хакасии и Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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