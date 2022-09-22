Кемерово, 22 сентября, 2022, 03:50 — ИА Регнум. За контракт стоимостью более 3,2 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Кемерово разгорелась бурная борьба — в соответствующем тендере приняли участие сразу три компании. Контракт в итоге был предложен компании из Санкт-Петербурга без экономии бюджетных средств — за начальные 3 271 230 603,42 рубля, передаёт ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кемерово

Контракт числится в стадии подписания поставщиком — АО «Производственное объединение «Возрождение». В ЕГРЮЛ последнее фигурирует с 1997 года, правопреемником указано в том числе АО «Дорстрой». Генеральный директор — Михаил Клобертанс. За компанией числится исполнение более 90 госконтрактов на общую сумму свыше 90 млрд рублей. По итогам 2021 года АО получило выручку в размере свыше 24 млрд рублей при чистой прибыли — 3,4 млрд рублей. В базе «Контур. Фокус» среди учредителей ранее фигурировала Евгения Букато.

Напомним, заказчиком работ в Кемерово, которые финансируют из федерального бюджета, является ФКУ «Ространсмодернизация». По договору предполагается аванс в размере 50%. Работы должны завершить не позднее конца июня 2024 года.