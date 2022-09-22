Москва, 22 сентября, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Девятый арбитражный апелляционный суд 19 октября 2022 года рассмотрит апелляционные жалобы Магомеда Мусаева, компании-издатель российской версии журнала Forbes — АО «Ас Рус Медиа», которые оспаривают решение арбитража Москвы. Последний признал недействительной сделку по продаже акций издателя и обязал применить последствия недействительности сделки, то есть вернуть акции от Мусаева — банкротящемуся ООО «ФАФ Медиа», передаёт ИА REGNUM.

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Также апелляционную жалобу подал и учредитель должника — А. Федотов. Суд принял все три жалобы, но «вопрос о наличии у заявителей права на обжалование указанного судебного акта будет рассмотрен в судебном заседании».

Напомним, в августе 2022 года суд в рамках дела о банкротстве компании «ФАФ Медиа», которое ранее было акционером АО «Ас Рус Медиа», признал недействительной продажу пакета акций в 2018 году. Акции были реализованы за 500 тыс. рублей Магомеду Мусаеву, которого СМИ связывали с семьей бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

Суд в качестве аргумента принял довод о том, что сделкой был причинен вред кредиторам, так как выбыло высоколиквидное имущество. На момент сделки у «ФАФ Медиа» уже были многомиллионные долги. Номинальную стоимость акций на сегодня установили на уровне 68 946 400 рублей.