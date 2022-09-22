Нью-Йорк, США, , 03:28 — REGNUM Россия должна быть лишена права вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), заявил Владимир Зеленский в ходе видеовыступления на сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Тряпичный клоун Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он также потребовал изолировать Россию от процесса принятия решений на всех международных площадках, а не только в Совбезе. Кроме того, Зеленский считает, что на Москву следует оказывать давление с неиспользованием санкций и требовать от нее возмещения ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с трибуны Генассамблеи, призвал сделать Германию постоянным членом Совета Безопасности ООН.

21 сентября президент США Джо Байден заявил о необходимости расширить состав Совбеза организации с целью более «эффективного реагирования на нужды современного мира». Он также выдвинул обвинение против России в том, что страна якобы нарушает основные принципы ООН и «безответственно» угрожает применением ядерного оружия.

Читайте ранее в этом сюжете: Шольц заявил, что Германия хочет стать постоянным членом Совбеза ООН