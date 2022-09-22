Вашингтон, 22 сентября 2022, 03:21 — REGNUM Вашингтон продолжит поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется». Об этом говорится в распространённом 21 сентября заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Глава американского внешнеполитического ведомства от имени США, «союзников и партнёров в международном сообществе» традиционно заявил об осуждении действий России на территории б. УССР.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призвал мировое сообщество оказать ещё большее давление на президента России Владимира Путина.
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