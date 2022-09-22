Вашингтон, 22 сентября, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Вашингтон продолжит поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется». Об этом говорится в распространённом 21 сентября заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Энтони Блинкен «Призыв Путина провести частичную мобилизацию российских граждан, отправив их воевать на [территорию б. УССР], отражает трудности Кремля на поле боя, непопулярность войны и нежелание россиян воевать на ней».

Глава американского внешнеполитического ведомства от имени США, «союзников и партнёров в международном сообществе» традиционно заявил об осуждении действий России на территории б. УССР.

Энтони Блинкен «Вместе мы оказывали [киевскому режиму] последовательную и значительную поддержку в обороне, мы продолжим эту непоколебимую поддержку [Киева] столько, сколько потребуется».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призвал мировое сообщество оказать ещё большее давление на президента России Владимира Путина.

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