Блинкен: США продолжат поддержку киевских нацистов «сколько потребуется»
Вашингтон, 22 сентября, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Вашингтон продолжит поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется». Об этом говорится в распространённом 21 сентября заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
(сс) U.S. Department of State
Энтони Блинкен
«Призыв Путина провести частичную мобилизацию российских граждан, отправив их воевать на [территорию б. УССР], отражает трудности Кремля на поле боя, непопулярность войны и нежелание россиян воевать на ней».
Глава американского внешнеполитического ведомства от имени США, «союзников и партнёров в международном сообществе» традиционно заявил об осуждении действий России на территории б. УССР.
«Вместе мы оказывали [киевскому режиму] последовательную и значительную поддержку в обороне, мы продолжим эту непоколебимую поддержку [Киева] столько, сколько потребуется».
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призвал мировое сообщество оказать ещё большее давление на президента России Владимира Путина.
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