Нью-Йорк, США, , 02:59 — REGNUM Колумбия совместно с Мексикой готовит декларацию с призывом к России и киевскому режиму начать переговоры о прекращении огня, заявил колумбийский президент Густаво Петро в Нью-Йорке в рамках форума «Латинская Америка, США и Испания в мировой экономике».

Густаво Петро Arturo de La Barrera

Он выразил надежду на то, что указанная инициатива будет поддержана странами Латинской Америки. Петро также призвал европейские государства участвовать в переговорах о перемирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара настойчиво добивается проведения встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

Глава Боливии Луис Арсе в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН призвал превратить организацию в площадку, на которой будет «провозглашен мир во всем мире».

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