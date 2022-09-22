Нью-Йорк, США, , 02:52 — REGNUM Россию невозможно лишить той важной роли, которую она, как постоянный член Совета Безопасности, играет в ООН. Об этом министр иностранных дел Китая Ван И 21 сентября заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Ван И Kremlin.ru

Ван И «Я очень рад снова видеть вас, мой дорогой друг. Мы буквально только что встречались в Самарканде. Прежде всего хочу поприветствовать вас и поздравить с тем, что вы всё-таки приехали в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира ООН. Хотя ООН и расположена в США, но сама ООН принадлежит всем нам. Россия — постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права».

Ван И напомнил, что президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин на встрече в Самарканде на полях саммита ШОС достигли взаимопонимания по многим вопросам. Он подчеркнул готовность к совместной работе над реализацией принятых лидерами двух стран решений, особенно важной в текущих обстоятельствах глубоких изменений на мировой арене.

Ван И «Важно, чтобы мы усиливали нашу координацию и сотрудничество, совместно реагировали на общие вызовы, продвигая инициативы о глобальной безопасности с тем, чтобы сделать мировой порядок более справедливым».

Читайте также: Лавров поздравил главу бразильского МИД с 200-летием независимости Бразилии