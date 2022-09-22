Нью-Йорк, США, 22 сентября 2022, 02:52 — REGNUM Россию невозможно лишить той важной роли, которую она, как постоянный член Совета Безопасности, играет в ООН. Об этом министр иностранных дел Китая Ван И 21 сентября заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Ван И напомнил, что президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин на встрече в Самарканде на полях саммита ШОС достигли взаимопонимания по многим вопросам. Он подчеркнул готовность к совместной работе над реализацией принятых лидерами двух стран решений, особенно важной в текущих обстоятельствах глубоких изменений на мировой арене.
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