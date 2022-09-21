Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Ряд стран мирового сообщества допустил вопиющее нарушение в ситуации с признанием Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе своей речи на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово — это Сербия!

Сербский лидер задался вопросом, чем различаются ситуации с бывш. УССР и Сербией.

«Лидеры многих стран, ответьте — какая разница между территориальной целостностью и суверенитетом [б. УССР] и Сербии?.. Во втором случае [Сербии] имело место серьезное вопиющее нарушение, а вы [ряд стран ГА ООН] международно признали Косово и придали ему легитимность, по крайней мере некоторые из вас», — отметил глава республики.

Он также напомнил, что Сербия ни разу не заходила на территорию других стран и не создавала угрозу их территориальной целостности.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Александр Вучич в разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил ЕС в двойных стандартах из-за позиции по территориальной целостности Сербии и б. УССР.